Le Havre : le paradis des trottinettes

L’aménagement de la ville, c’est la raison de ce succès : 180 kilomètres de pistes cyclables spacieuses et souvent en ligne droite. Résultat : le taux d’utilisation est le plus élevé au monde devant des villes comme New York ou Dubaï, jusqu’à treize fois par jour pour une trottinette. Et pour éviter tout désordre, la métropole a mis en place 238 aires de stationnement. Malgré cela, il est difficile d’éviter les accidents et les conduites à risque.