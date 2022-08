Le jardin secret de François-Xavier Demaison

Non loin de Perpignan, François-Xavier Demaison nous emmène dans un vignoble qui lui tient particulièrement à cœur. Il y a quatre ans, il s'est lancé dans la production de vin et s'est trouvé un associé de choix, Dominique Laporte. Meilleur Sommelier de France et Meilleur Ouvrier de France, il aurait pu se méfier de l'acteur, mais a rencontré un passionné. Le Mirmanda est servi aujourd'hui aux tables de grands chefs étoilés. Et François-Xavier Demaison vit désormais une partie de l'année auprès de ses vignes.