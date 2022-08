Le jasmin, le parfum du petit matin

Une fleur enivrante pour laquelle il faut se lever tôt. Chaque matin depuis le mois de juillet, c'est une course contre la montre. Ce jasmin, qui vient juste d'éclore, doit vite être cueilli avec délicatesse et précision. "C'est une fleur blanche qui va s'ouvrir la nuit, et le parfum va être à son maximum le matin", explique Pierre Chiarla, producteur de jasmin.