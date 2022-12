Le Larzac, terre d'élevages et de traditions

Le Larzac est un pays d'élevage. La terre y est ingrate, dure et caillouteuse... Idéale pour la cavalerie. C'est le terrain de jeu de la famille Arnal. Avec leurs chevaux de race lusitanienne, ils sillonnent et font découvrir le causse, ce vaste plateau ponctué de bois. Comme Étienne, avec ses chiens de berger, les Arnal sont passés maîtres dans l'art de l'élevage et du dressage équestre.