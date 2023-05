VIDÉO - Le Marais Poitevin, retour à l’état sauvage

Du soleil, du vert partout, une rivière et une petite barque au milieu, tout y est, la carte postale parfaite du Marais Poitevin. Mais en coulisses, cela demande beaucoup d'entretien. Serge et son équipe travaillent ce jour-là sur une parcelle accessible uniquement par bateau. Ils font une clôture pour protéger les plantations. Ici, ils ont planté du chêne, un peu plus loin, du saule et ils vont aussi planter de l'érable champêtre, de l'orme. Le marais n'existerait pas tel quel si l'homme n'était pas là.