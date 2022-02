Le Maroc pleure Rayan après cinq jours d'espoir

Ils ont prié et espéré jusqu'au bout. Avec eux, un pays tout entier et bien au-delà, mais vers 22h, c'est le corps sans vie de Rayan que les sauveteurs ont extrait du puits où il était tombé mardi dernier. Le roi Mohamed VI a exprimé à ses parents sa compassion. Et dans le monde entier, des messages ont afflué en hommage au petit garçon de cinq ans et aux efforts assemblés pour tenter de le sauver, a souligné Benoît XVI. "Au Maroc, tout le monde s'est rassemblé pour sauver Rayan. Tous les gens étaient là, coopérant pour sauver un enfant" a-t-il dit.