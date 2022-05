Le Mas-d'Agenais retrouve son Rembrandt

Depuis son retour après six ans à Bordeaux, la sécurité autour de l'œuvre a nettement augmenté : alarme, vidéosurveillance et vitrine blindée. La toile est estimée à 90 millions d'euros. "Rien que l'écrin lui-même pèse une tonne. Pour l'ouvrir, c'est impossible", explique Claude Lagarde, maire de Mas-d'Agenais. Et son retour est aussi une bonne nouvelle pour les commerçants du village. Un tableau du maître hollandais que les touristes, tout comme les habitants, pourront de nouveau admirer.