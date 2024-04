VIDÉO - Le Méandre de Queuille, l'Amazonie en Auvergne

On se croirait au bout du monde, mais nous sommes bien en Auvergne. Découvrez le Méandre de Queuille et son pont qui a longtemps été le plus haut du monde et qui mérite vraiment la balade.

Vous ne rêvez pas, cette rivière aux airs d’Amazonie, que vous voyez dans la vidéo en tête de cet article, se trouve bel et bien en plein cœur de l’Auvergne. Son tracé sinueux façonne le paysage et propose un panorama grandiose. Lorsque l’été approche, le Méandre se teinte de vert et s’apparente à une forêt tropicale.

À 30 mètres de l’église du village, le belvédère est pourtant facile d’accès. On peut se promener dans les bois et se baigner dans des cascades. Celle du Gour Saillant se jette de dix mètres de haut et se trouve à seulement quinze minutes à pied.

Dans les Combrailles, 80 chemins de randonnée ont été recensés. Un autre itinéraire possible est celui du Vélorail. Depuis son ouverture en 2020, c’est la grande activité de la région. L’année dernière, 30 000 personnes ont en profité. Lancé à pleine vitesse, le petit train offre un cocktail de sensation, parfois à plus de 30 km/h.

Quelques tunnels plus loin, les passagers sortent du bois et se retrouvent sur le viaduc des Fades, 132 mètres au-dessus du vide. À son inauguration en 1909, il s’agissait du plus haut pont du monde.