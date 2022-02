Le mimosa est en fleurs à Noirmoutier

Son jaune est éclatant, surtout lorsqu'il contraste avec un beau ciel bleu et les maisons blanches de Noirmoutier. Francesca y vit depuis 45 ans. Chaque hiver, elle est ravie de découvrir son mimosa en fleurs. "Quand on se lève avec un soleil comme ça, c'est merveilleux. On ouvre les volets, on voit tous les mimosas en fleurs et le ciel bleu", a-t-elle affirmé.