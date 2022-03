Le Mont Canigou, le repère des Pyrénées-Orientales

Où que l’on soit dans les Pyrénées-Orientales, le Mont Canigou se détache et surgit de la plaine. L’une des plus belles vues, c’est au bord du lac de Vinça. Cet émerveillement, on le partage avec tous les Catalans. Plus qu’une fierté, on a ici un attachement viscéral à cette montagne sacrée.