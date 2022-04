Le N°1 mondial du cochonnet est jurassien !

Il y a quelques machines et l'œil aiguisé des tourneurs pour obtenir une sphère parfaite, car le buis des forêts voisines est un bois complexe. Le buis vient des forêts voisines et il prend son temps avant de devenir des cochonnets. Un demi-siècle de croissance pour atteindre la taille nécessaire. Avec plus de 60% de chute, il faut adapter chaque coupe.