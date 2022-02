"Le Petit Prince" s'envole pour Paris pour la première fois

La commissaire de l'exposition explique que sur les dessins américains que "le Petit Prince a un visage un peu différent, plus contrarié. Il est beaucoup plus souriant dans le livre". En outre, la révélation de l'exposition c'est que Le Petit Prince a été écrit à New York. En effet, c'est dans la ville américaine qu'Antoine de Saint-Exupéry a écrit Le Petit Prince et là-bas aussi qu'il a été publié en 1943, trois ans avant sa sortie française. Ses écrits originaux y sont donc restés. Près de 170 pages détenues par la Morgan Library depuis la fin des années 60.