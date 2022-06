Le placier, chef d’orchestre des marchés

Il est 6h du matin et Yann démarre sa journée. Il vérifie qu'il n'y ait pas de véhicules sur la place du marché. Ce mercredi, il y en a un et il faut donc le déplacer. En attendant la dépanneuse, Yann accueille les premiers commerçants. Des habitués qui on leur place attitrée, comme David. Une heure plus tard, la dépanneuse arrive : 35 euros d'amende pour cette voiture et environ 120 euros de fourrière. La place est libre. Une fois les commerçants permanents installés, l'agent municipal peut s'occuper des nouveaux arrivants.