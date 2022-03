Le plaisir retrouvé du jardinage

David Rigal, lui, est jardinier dans un domaine viticole. Un potager de 300 mètres carrés à faire renaître. "C'est la phase la plus sympa. D'une année à l'autre, il y a aussi la rotation de culture", explique-t-il. Quant à une cliente, elle fait dessiner son jardin par un paysagiste. "Elle nous avait conseillé de le faire sur le mois d'avril et de ne pas dépasser fin mai. On suit ses conseils", raconte-t-elle.