Le plus grand boulodrome d'Europe se trouve désormais dans le Nord

Le boulodrome a coûté neuf millions et demi d'euros. Le but est d'organiser des compétitions et d'attirer des licenciés. Juste à côté se trouve un terrain de billon. Un jeu traditionnel proche de la pétanque. L'occasion pour nous de penser à Jean-Pierre Pernaut qui était l'un des premiers à montrer ce jeu à la télévision. Lui qui aimait beaucoup aussi la pétanque.