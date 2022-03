VIDÉO - Le plus grand boulodrome d'Europe se trouve... dans le Nord

Contrairement aux idées reçues, on joue énormément à la pétanque dans le Nord, y compris les plus jeunes : "On s'amuse, on joue entre copains", se réjouit un adolescent. On comptait en 2017 plus de 13.700 licenciés dans la région, à grande majorité masculins, relève le quotidien régional La Voix du Nord. Les parties sont d'autant plus conviviales que l'espace est large et que chacun peut y prendre part. "Mon beau-frère est dans le Sud, il est plus que jaloux", s'amuse un bouliste.

Pour l'occasion, les organisateurs ont fait venir les champions de France, et même du monde, des stars de la pétanque. "Je trouve que c'est une très belle reconnaissance pour la pétanque", salue Anna Maillard, championne du monde de pétanque et cinq fois championne d'Europe. "J'imagine que s'ils ont fait une salle aussi belle, c'est pour y faire de belles manifestations : peut-être que la pétanque va maintenant devenir nordiste", abonde Philippe Quintais, 14 fois champion du monde et 12 fois champion de France.