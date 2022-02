Passionnée de cuisine, Angélique en consomme chaque semaine. À la poêle, c'est avec un peu d'huile d'olive que le bleu de Solaize libère tout son parfum. Allié détox, riche en fer, vitamine C et anti-oxydant, il est très bon pour le foie et la digestion. Un bouquet de verdure dans l'assiette qui séduit toutes les générations.

Dans les plaines maraîchères de la banlieue lyonnaise, le bleu de Solaize se récolte jusqu'à la fin du mois de mars.