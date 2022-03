Le printemps arrive, les pêchers sont en fleurs

Chaque verger a sa couleur, car les bourgeons des pêchers ne sont pas les seuls à avoir éclos. Les abeilles butinent déjà les fleurs des abricotiers. C'est le signe que le printemps est là. "On revit, on profite un peu plus de la nature pour faire de belles balades" , "Dès qu'il y a du soleil et que les fleurs sortent, on sort de la maison", racontent ces passants.