Le puy de Dôme, volcan emblématique d'Auvergne

Pour partir à l'assaut du géant des dômes, il y a la première option, la plus facile. Avec le train panoramique, quinze minutes suffisent pour rallier le sommet. Pendant que certains multiplient les photos souvenirs, d'autres ont choisi l'effort pour découvrir le volcan. Par le sentier des Muletiers, il faut affronter quinze virages et des passages à vous couper le souffle. Comptez entre 45 minutes et une heure pour gravir les deux kilomètres de sentiers aménagés.