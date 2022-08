REPORTAGE - Incendies en Gironde : "On a beaucoup de chance", savourent les habitants de retour chez eux

Ce lundi 15 août au matin, dans le centre de Belin-Béliet (Gironde), les volets rouvraient progressivement et les habitants retrouvaient leurs habitudes à la boulangerie du village, après cinq jours passés loin de chez eux. "Cela fait du bien revenir. Quand on n’est pas chez soi, on n’a pas les mêmes habitudes", confie un riverain, qui fait partie 8000 évacués du département autorisés, dimanche après-midi, à regagner leurs domiciles, comme on peut le voir dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article. "Il me tardait de revenir chez moi pour voir mes bêtes, et si ma poule était toujours vivante", explique une autre habitante. Ici, tous remercient les pompiers qui n’ont pas encore quitté la commune. "Ils étaient toujours présents et c’était vraiment super", salue à son tour la gérante.