Le retour des grandes tablées du Saumur-Champigny

Voici toute l’ambiance des grandes tablées. On y trouve de la musique et des sourires pour faire la fête en bord de Loire (Maine-et-Loire). "Les grandes tablées c'est la convivialité, c'est le partage, puis fêter nos vignerons aussi", confie un participant. En tout, 3 000 convives sont attendus chaque soir et 250 bénévoles se mobilisent.