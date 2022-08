Le Saint-Bernard, le chien des sommets

Une grosse bête à la démarche pataude et aux énormes babines. Certains la préférerait en peluche. Jean-Pierre et Renée Dumont, eux, ont dédié leur vie aux Saint-Bernard. Au cœur des Alpes, ils en ont fait un élevage pendant plus de 30 ans. Aujourd’hui à la retraite, ils chérissent les neuf qu’il leur reste et racontent leur histoire aux visiteurs.