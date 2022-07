Le sanctuaire de Lourdes se réinvente

En temps ordinaire, près de 20 000 personnes se pressent à Lourdes chaque jour. Destination la grotte où la Vierge serait apparue à Bernadette. Mais maintenant, les pèlerins se font rares. Or Lourdes, c'est 50 hectares, trois basiliques, 900 lits censés recevoir des malades et 200 personnes qui travaillent en temps complet. Tout est financé par des dons. Plus de pèlerins plus de dons directs. Face à cette désertion, le sanctuaire propose désormais sur son site Internet des services inédits aux fidèles : des prières, des dépôts de cierge et de rose. Le tout dans une douzaine de langues. Les messes et les prières du chapelet sont également retransmises en direct sur les réseaux sociaux.