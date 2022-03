Le souvenir de Jean-Pierre Pernaut à La Réunion

C'est sous 30 °C et un soleil magnifique, bien loin, ici dans un petit village des hauteurs de l'île que Marie se souvient du célèbre présentateur du 13 heures. "C'était un monsieur très gentil et très sympa. J'aimais tout ce qu'il faisait", confie-t-elle. Plus loin, dans son jardin maintes fois mis en avant dans le journal de Jean-Pierre Pernaut, Paulo le remercie. "A chaque fois, c'est un plaisir pour moi", dit-il.