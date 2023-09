VIDÉO - Le spectacle des grandes marées en Normandie

Démarrer la journée par une activité en plein air, pour certains, c’est aussi cela les grandes marées. À Luc-sur-Mer (Calvados), il est possible de pêcher du bar, mais ce jeudi matin, ce n’est pas vraiment le cas. "Souvent, on ramène plus d’algues que du poisson", nous lance un pêcheur.

Pendant ce temps, Reynald et François tentent de prendre la mer avec leur bateau pour pêcher. "On est hors saison, donc il n’y a pas beaucoup de bateaux. Ça va être le calme parfait, donc, ça va être très bien", explique l’un des deux. Le problème, c’est que leur bateau ne démarre pas, et cela fait sourire les habitués qui regardent la scène.