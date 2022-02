Le stationnement gratuit dynamise le centre-ville de Nevers

Surtout, ne cherchez pas devant l'hôtel de ville, dans les rues adjacentes et sur les avenues de Nevers. Il n'y a ni horodateur ni parcmètre. Sur les 2300 places que comptent la ville, toutes sont gratuites. Certaines le sont en permanence, d'autres pour une durée limitée. Pour stationner, plus besoin donc de sortir le portefeuille. "C'est agréable. On n'a pas besoin de chercher de monnaie", "c'est plus avantageux", confient des automobilistes.