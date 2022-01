Le tabac "Le Phénix" doit renaître à Andon

Le couple veut pendre une retraite bien méritée. A plus de 60 ans, ils ouvrent leur commerce tous les jours à 7h30, y compris le dimanche, et ne ferment que deux après-midi par semaine. Pour trouver un repreneur, Yveline et Jean Bernard ont mis une annonce dans SOS Villages. Le fonds de commerce est à vendre à 142 000 euros ou à 200 000 euros avec les murs. Le couple pourra aider le repreneur à trouver ses marques. Ils restent habiter au village, juste au-dessus du "Phenix".