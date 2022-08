Isère : le train de la Mure reprend du service

Il fut l'un des premiers trains électrifiés au monde. D'ailleurs, la ligne ferroviaire a plus de 130 ans. Stéphane Heustache-Marmoux conduit le petit train de la Mure sans jamais se lasser. A noter que cet engin circule six mois de l'année et traverse le sud de l'Isère. L'occasion pour le public de voir ses paysages de campagne et de montagne avec ses demeures et ses petits villages. "C'est très agréable, on visite des endroits qu'on ne connaît pas" ; "Moi, j'aime bien la montagne" ; "C'est sympa !", lancent des passagers.