Ce village breton protège ses vagues, une première en France

En tout, une réserve de vagues de 30 hectares. Une mesure expérimentale dont le but est de faire évoluer le droit et de préserver le mouvement de l'océan à Saint-Pierre-Quiberon (Morbihan). Comment ? Avec une série d'interdictions. Il s'agit de "protéger toute la zone en interdisant l'implantation d'extraction de sable ou de constructions, quelle qu'elle soit et qui seraient amenées à modifier la forme de la houle et donc des vagues", explique au micro de TF1, dans la vidéo en tête d'article, Stéphanie Doyen, maire (Horizon) de Saint-Pierre-Quiberon.