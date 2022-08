Le village de Dun-les-Places retrouve sa boulangerie

Un cœur de la Nièvre, voici Dun-les-Places, un village de 360 habitants. Mais si vous cherchez du monde, rendez-vous à la boulangerie. C’est ici l’endroit idéal pour faire des rencontres et pour manger les meilleurs pains. Un dynamisme pour les habitants et une nouvelle vie pour Aline Garriguenc et Vincent Portès, originaires des Pyrénées-Orientales.