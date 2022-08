Le village de la magie enchante la Drôme

La salle compte plus de places qu'il n'y a d'habitants dans le village. C'est là qu'il a donné la veille la dernière représentation de son spectacle le plus célèbre. Des apparitions, de la lévitation, des illusions, et même de la téléportation... après avoir fait le tour du monde pendant sept ans, l'aventure se termine à Barbières. Ce succès lui a permis de créer chez lui, dans son village, son temple de la magie et le pari est réussi.