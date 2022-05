Le village qui aime les cloches et pas les grincheux

"Ça ne nous fait pas plaisir. On fait partie d'une catégorie professionnelle qui travaille très dur tous les jours de l'année. Quand on vient à la campagne, il faut en accepter les codes", confie Nicolas Desjardins, agriculteur à Bonsmoulins (Orne). Les affiches n'ont rien changé, car les cloches de l'église ne sonnent toujours pas le matin. En revanche, le coq donne de la voix et c'est ça la campagne.