Un village rénové par ses habitants

L'objectif de ce projet, c'est d'attirer de nouveaux habitants dans ce village de 130 âmes. Et si possible, des jeunes. "On n'est pas nombreux. Il y a beaucoup de personnes âgées, donc qui dit jeune, il y a enfants derrière. Alors, on va monter la population, c'est le but", lance un habitant. C'est un gain d'argent aussi pour la commune. Coût total du projet, 50.000 euros, trois fois moins cher qu'avec une entreprise de construction. Les loyers serviront à financer de futurs travaux avec une même récompense à la clé, un verre de l'amitié, bien mérité.