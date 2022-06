12 fois plus d’abonnés que d’habitants : le village star des réseaux sociaux

Tout cela, c'est grâce à l'édile de la commune, Jean-Christophe Rouxel, toujours le téléphone à la main. Ce jour-là, c'est séance photo devant un panneau fraîchement installé, "de manière à prévenir les automobilistes de ralentir un peu parce qu'ils peuvent tomber sur des randonneurs à pied, à vélo ou à cheval", précise l'édile face à la caméra du 13H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Cinq minutes plus tard, voilà la photo déjà publiée sur Internet, la 800ème de l'année. Ici, les réseaux sociaux, c'est du sérieux. "C'est moi qui poste et commente", poursuit l'élu. Et il le fait plutôt bien, en attestent les chiffres : le village de La Lande-Chasles, c'est 123 habitants et 1400 fans sur Internet, soit douze fois plus.