Le Whisky venu des sommets

Produire bio et local, l'objectif n'a jamais varié. Dix-sept fermes du département fournissent aujourd'hui le domaine en céréale et leur transformation commence ici. Un peu plus loin, cette salle aux cuivres imposants nous plonge dans un roman de Jules Verne. Ce sont les alambics où se fait la distillation. "On a un liquide qu'on transforme en vapeur et on en garde l'essence, la quintessence pour en faire du Whisky", explique Frédéric.