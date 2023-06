Les arboriculteurs de nouveau confrontés au gel

Un peu plus loin dans un autre verger où poussent des pommes et quelques poires, les ballots de pailles enfument les parcelles. Une technique ancestrale qu'utilisent encore Laurent et son fils pour lutter contre le gel. C'est aussi la technique la moins chère. Laurent a notamment investi dans ces chaufferettes dernier cri. Ayant constaté une pénurie du matériel, il en a acheté en urgence. Cette nuit, les arboriculteurs s’apprêtent encore à passer une nuit blanche.