Les anges gardiens du château d'Amboise

De la précision et beaucoup de patience pour un chantier d'exception. Derrière l'échafaudage de 37 mètres de haut se cache l'un des trésors du château d'Amboise : la chapelle Saint-Hubert. Accrochée aux remparts, la voici avant les travaux. Construite au XVe siècle pour le roi Charles XIII, elle s'offre depuis un an une cure de jouvence. Ianec Kocher est l'un des quatre sculpteurs sur pierre chargé de cette intervention. Leur mission : recréer plus de 200 pièces d'une frise entièrement sculptée dans le tuffeau.