Les barques catalanes reprennent la mer dans les Pyrénées-Orientales

Reprendre la mer après ces longs mois d'hiver, sentir à nouveau la voile se gonfler et l'écume chatouiller la coque, est une satisfaction. La première sortie de la saison de la barque catalane "Ufana" fait vibrer l'équipage. Cette vieille dame de 90 ans en a des souvenirs depuis 1930. Aujourd'hui, comme à l'époque, chacun son rôle. Il faut être au moins six pour pouvoir naviguer. Les membres de l'association "Ufana sardinal" entretiennent la barque. Ils ont dû apprendre à maîtriser voiles et cordages.