Les bougainvilliers subliment la Riviera

Dans les rues, sur les murs des maisons en bord de mer, les bougainvilliers en fleur égaient la Côte d’Azur et le cœur de ceux qui les contemplent : "On aime beaucoup parce que ce sont les fleurs du soleil" ; "Ça met de la gaieté et de la beauté" ; "Ça apporte une touche de couleur qui fait vraiment plaisir".