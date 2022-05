Les bouquets se promènent dans la ville de Cannes

Un service de livraison à la porte des magasins, qui est à la fois poétique et surtout très pratique. Ce coiffeur ne rate jamais le passage de ce fleuriste ambulant. Par ailleurs, la carriole de fleurs provoque aussi l’achat coup de cœur des passants. "Je trouve ça très très beau", confie une passante. Nomade dans l’âme, Christian arpente ainsi les rues de Cannes, mais aussi de Nice et d’Antibes tout au long de l’année pour vendre ses fleurs et donner du bonheur.