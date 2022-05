Les coquelicots colorent les champs au printemps

Cette fleur d’été peut aussi se déguster. Dans sa ferme, France Charvin, agricultrice de Châtillon-Saint-Jean (Drôme), fabrique du sirop de coquelicot. La première étape est de verser les fleurs fraîches dans de l’eau froide, avant de chauffer le tout. On ajoute ensuite du citron et du sucre. Cette recette traditionnelle, les Romains la préparaient déjà pour les bienfaits que la fleur apporte. On le sert simplement avec un peu d’eau. Le goût du coquelicot se révèle alors, et procure la même impression que dans les champs, une dose de douceur.