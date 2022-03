Les enfants à la plus grande ferme de France

Bienvenue au royaume des onomatopées. Ici, les tout-petits expérimentent de nouvelles émotions, entre petite frayeur et grand sourire. Ils découvrent avec excitation les animaux de la ferme. Mais d'autres enfants sont déjà des experts. On vous le jure, ici la grosse bête n'a jamais mangé la petite. Même si parfois, on peut en douter, comme devant ce taureau d'une tonne et deux cents kilos.