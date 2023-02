VIDÉO - Les étonnantes saucisses à l'alambic du Puy-de-Dôme

Cuites pendant trente minutes dans les vapeurs d'alcool, ces saucisses légèrement parfumées par le goût du raisin attirent de nombreux adeptes. "On apprécie le saucisson et le goût du vin. On aime bien la bonne chère" ; "On aime bien retourner dans l'ancien temps. Ce sont des choses que faisaient nos grands-parents", racontent des clients.