Les fleurs, le sourire du village d’Yvoire

Pour les jardiniers du village, ils ont 16 000 jacinthes et autres myosotis à planter. Il n’y a pas que les paysages, mais chaque habitant apporte sa fleur à l’édifice. Pour Serge, ce sont les plantes sauvages au pied des remparts. Leur propre jardin doit aussi être à la hauteur et Michel y travaille. "Quand vous voyez le voisin qui fleurit comme il faut, vous ne pouvez pas avoir une maison à côté qui est mal fleurie", confie Michel. On dit que les fleurs sont le sourire d’Yvoire. Alors, en attendant qu’il soit tout à fait éclatant, dans le village, le sourire, on l’a déjà et on peut même vous le donner.