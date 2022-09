Les fruits et légumes se donnent en spectacle

Au total, 40 000 m² ont été aménagés pour exposer les fruits et légumes d'Alsace. Les visiteurs viennent pour découvrir au milieu des plantations ouvertes des légumes méconnus, mais aussi pour admirer des jardins colorés et des sculptures géantes réalisées avec des fruits et légumes. De véritables œuvres d'art éphémère. Pour les producteurs locaux, c'est à la fois un show et une démonstration de force.