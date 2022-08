Les gorges du Verdon autrement

Les amateurs de grimpe ne sont pas les seuls à apprécier la roche calcaire. Il y a aussi les colonies de vautours fauves. Ils sont souvent nichés en haut des parois. Et depuis les différents belvédères, il est possible de se mettre à leur hauteur. L'espèce a été réintroduite à la fin des années 90 dans la région. Retour réussi : 20 ans plus tard, 600 vautours planent dans les cieux du Verdon.