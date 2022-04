Les grandes marées : appel à la prudence

Étretat attire beaucoup de visiteurs, notamment pour ce week-end de Pâques. Les panneaux de signalisation et les horaires de marées passent souvent inaperçus. C'est là qu'il y a le plus de risques. Au centre de secours, les pompiers sont en alerte. "On met en place un système de garde active. On met au centre trois personnels, juste pour armer une ambulance pour partir plus rapidement", a expliqué l'adjudant Romain Philippe, centre de secours d'Étretat (Seine-Maritime).