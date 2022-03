Les grues cendrées annoncent le printemps

Responsable de leur protection, Alain Salvi, président du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, les observe et les écoute depuis des années. Leur cri leur est indispensable, car il leur permet de rester en contact avec leurs partenaires. Pratiquement absentes dans l'Hexagone il y a quarante ans, le nombre de grues cendrées a explosé. On en dénombre actuellement plus de 140.000.