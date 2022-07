Pourquoi la mairie d'Avignon ferme ses quatre piscines cet été

Un peu plus loin, en périphérie d’Avignon, le stade nautique reste ouvert, mais ce n’est pas au goût de tous les nageurs. C'est trois fois plus cher que la piscine : huit euros contre 2,5 euros. La ville compte près de 100.000 habitants et l’été qui s’annonce très chaud. Un seul espace aquatique ouvert, c’est insuffisant pour certains. "Ça fait beaucoup de monde ici. Que ce soit pour nager ou avec un enfant en bas âge, c’est, je pense, plus compliqué", confie une mère de famille.