Les hortensias, fleurs de l’été breton

L'hortensia aime le climat humide et océanique. Chez Cécile, il y en a sous toutes les formes et de toutes les couleurs. Avec son mari, elle les bichonne tout au long de l'année. "Ce sont un peu comme des enfants. On les élève bien, on s'en occupe bien, on les bichonne puis, ils poussent bien", lance-t-elle. Mais Cécile a ses chouchous. Ses préférés, ce sont les bleus : "j'adore le bleu, j'ai les yeux bleus, je porte toujours du bleu, le bleu me va très bien".